Terra amara, anticipazioni 31 agosto 2022: Gaffur e Saniye hanno un problema!

Trama puntata n. 43 di Terra amara di mercoledì 31 agosto 2022

Demir e Cengaver parlano tra loro della morte di Adnan senior e di come hanno vissuto quegli istanti inquietanti. Il dolore ancora presente e la rabbia per il rientro di Fekeli fanno sì che Demir cerchi ancora vendetta.

Preoccupata per la sparizione improvvisa di Gulten, Hunkar obbliga Gaffur ad andare a Istanbul per cercarla. Gaffur e Saniye, sapendo però che Gulten in realtà si trova da Yilmaz, fingono una finta partenza. Sermin scopre che nell’albergo in cui Veli le ha detto di alloggiare non risulta alcun ospite con quel nominativo e si precipita a informare l’amica Fusun. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.