Terra amara, anticipazioni 5 agosto 2022: Yilmaz e Demir, resa dei conti ma…

Trama puntata n. 26 di Terra amara di venerdì 5 agosto 2022

Yilmaz svuota quasi totalmente il serbatoio della benzina della macchina di Demir; a quel punto l’auto si ferma e, non appena Demir scende dell’auto, l’uomo viene aggredito da Yilmaz. Quest’ultimo conduce Demir in un capanno e lo lega. Qui i due litigano furiosamente e Yilmaz gli esprime tutto l’odio che prova per lui. Yilmaz cerca anche di eliminare Demir appiccando il fuoco nel capanno, ma il rivale riesce a salvarsi.

Veli invita Sermin e Fusun a cena insieme a lui. Una volta rientrata a casa, il marito di Sermin le propone il divorzio e lei sembra accettare. Yilmaz rivela a Fekeli di aver preso in prestito la sua pistola e gli annuncia che vuole partire. Fekeli gli chiede di rimanere e gli mostra un ritaglio di un giornale, non senza avergli confessato di conoscere molto bene la famiglia Yaman. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.