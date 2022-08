La vera storia della morte di Adnan senior a Terra amara, spoiler

In una soap opera, nessun mistero resta tale a lungo. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara verrà infatti finalmente svelato com’è morto Adnan Yaman Senior, il marito di Hünkar (Vahide Perçin) e padre del dispotico Demir (Murat Ünalmış). Una rivelazione che di fatto scagionerà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) da ogni tipo di accusa…

Terra Amara, news: Hünkar scopre che Demir le ha sempre mentito

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Hünkar riuscirà a rintracciare Ali Riza, ossia l’unico testimone ancora in vita dell’apparente assassinio di Adnan. L’uomo confesserà infatti a Hünkar che Adnan non era disarmato durante lo scontro che è costato a Fekeli oltre vent’anni di prigione ed ammetterà di aver mentito agli inquirenti (così come gli altri due testimoni già deceduti) su ordine diretto di Demir, che in quel periodo risiedeva in Germania per motivi di studio.

Spiazzata da quelle parole, Hünkar capirà quindi che Demir le ha sempre detto tante bugie e, in cerca di un confronto chiarificatore, si presenterà a casa di Fekeli per affrontare la questione…

Terra Amara, spoiler: un flashback ricostruisce la morte di Adnan

Un flashback ambientato nel passato riporterà quindi alla luce ciò che è davvero successo tra Adnan e Fekeli. In pratica, emergerà infatti che Adnan aveva dato appuntamento ad Ali Rahmet in un luogo isolato per ordinargli di lasciare per sempre Cukurova e cedergli, di conseguenza, tutte le sue proprietà. Un ordine che, ovviamente, l’uomo aveva declinato, anche se Adnan aveva minacciato di ucciderlo.

Furioso, Fekeli aveva poi puntato una pistola alla tempia di Adnan, salvo rinunciare ad ammazzarlo convinto del fatto che non ne valesse la pena. A tale affronto il marito di Hünkar aveva risposto estraendo dalla cinta la sua arma: un gesto che gli è stato fatale, dato che a quel punto Fekeli ha avuto la meglio ed è riuscito a sparare prima di lui, uccidendolo all’istante. Insomma, il padrino di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) aveva agito per legittima difesa ed è dunque stato incastrato dai falsi testimoni al servizio di Demir.

Terra Amara, trame: quale futuro per Hünkar e Fekeli?

Appena entrerà a conoscenza di tutti i particolari, Hünkar sentirà dunque di dover chiedere perdono a Fekeli poiché se, avesse indagato prima, avrebbe potuto certamente risparmiargli i tanti anni ingiusti che ha passato in prigione. Un dialogo intenso dal quale emergerà, qualora ci fossero ancora dei dubbi, che i due in passato si sono amati, nonostante la forte opposizione della famiglia della donna.

Il chiarimento circa ciò che è avvenuto vent’anni prima aiuterà dunque Hünkar a Fekeli a superare i loro contrasti? In realtà, almeno per ora la Yaman sarà concentrata su altre questioni: dovrà fare il possibile per fare uscire di prigione Demir per l’omicidio dello scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin). In tal senso, preparatevi perché è in arrivo una svolta a dir poco sorprendente… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.