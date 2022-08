Yilmaz viene implorato da Gaffur, perché? Spoiler di Terra amara

La presunta relazione tra il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e la sorella Gülten (Selin Genç) metterà il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) in una situazione piuttosto scomoda, tant’è che nelle prossime puntate italiane di Terra Amara l’uomo dovrà addirittura scendere a patti con il nemico Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Vediamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: Şermin caccia Gülten dalla tenuta…

Tutto partirà quando Hünkar (Vahide Perçin) scoprirà che Sabahattin ha chiesto il divorzio alla nipote Şermin (Sibel Taşçıoğlu). A quel punto, dato che la donna resterà sorpresa da tale intenzione, l’inserviente Fadik (Polen Emre) spiffererà alla signora di aver visto il dottore insieme a Gülten, motivo per il quale insinuerà che tra i due sia in corso una relazione extraconiugale.

Da un lato la Yaman non crederà ad una sola parola della sua sottoposta e la rimprovererà in malo modo, dall’altro Fadik continuerà ad andare avanti con le sue speculazioni e rivelerà tali sospetti persino a Şermin, che picchierà la povera Gülten e la caccerà dalla tenuta.

A quel punto, per cercare di fermare il chiacchiericcio, Gaffur penserà di dare in moglie la sorella ad un uomo con il triplo della sua età e con quattro figli a carico. Visto che non sarà però disposta ad accettare tale sopruso, la ragazza tenterà il suicidio, ma per fortuna la salverà Yilmaz, che la accoglierà nella tenuta che condivide con il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık)…

Terra Amara, trame: Demir rivuole Gülten alla tenuta

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: dato che Yilmaz lo minaccerà puntandogli un coltello alla gola dopo avergli rivelato di avere accolto Gülten in casa sua, Gaffur non saprà come giustificare l’assenza della sorella dalla tenuta Yaman e chiederà a Hünkar il permesso di portarla nel suo paese d’origine, dove assisterà una zia, finché il pettegolezzo con Sabahattin non si sarà sgonfiato.

Hünkar accorderà il permesso a Gaffur, ma Demir (Murat Ünalmış) non vorrà sentire ragioni, visto che non crederà che Gülten si sia macchiata di un disonore così grande. Dopo aver scoperto che le chiacchiere sono partite da Fadik, che verrà licenziata dalla cucina e rispedita dalla Yaman negli accampamenti in mezzo al fango, Demir esigerà dunque che il capomastro riporti Gülten alla tenuta.

Gaffur e la moglie Saniye (Selin Yeninci) non sapranno dunque come uscire dalla scomoda situazione, visto che non potranno certamente rivelare al signore che si trova da Yilmaz…

Terra Amara, spoiler: Gaffur costretto a scendere a patti con Yilmaz ma…

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? Dato che il giorno successivo Demir non vorrà sentire ragioni nemmeno quando gli verrà detto che Gülten deve assistere la zia del paese poiché è caduta dalle scale, Gaffur si troverà costretto a scendere a patti con Yilmaz e gli implorerà di restituirgli la sorella. Ovviamente, Akkaya ribadirà all’avversario che Gülten gode ormai della sua protezione e si dirà disposto a lasciarla andare soltanto se sarà lei stessa a decidere di ritornare dai Yaman.

Appena si troverà di fronte al fratello, la ragazza non vorrà però saperne di condividere nuovamente gli stessi territori di Gaffur e resterà da Yilmaz. Il capomastro dovrà dunque inventarsi un’altra bugia per non far alterare Demir e penserà bene di dirgli che la giovane è fuggita ad Istanbul. Una vera e propria menzogna… che andrà presto ad intersecarsi con un’altra storyline! Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.