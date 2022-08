Terra Amara: l’omicidio di SAIT, chi è stato? Anticipazioni

Spoiler Terra amara: Sait viene ucciso, ma non si vedrà da chi…

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, i telespettatori dovranno fare molta attenzione alle mosse di Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin), uno degli uomini di Demir Yaman (Murat Ünalmış). Col proseguire della narrazione, emergerà infatti che il personaggio è una “spia” al servizio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e del “figlioccio” Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Un particolare che gli costerà la vita…

Terra Amara, news: il terzo testimone dell’omicidio di Adnan

La tragica svolta nella storyline comincerà a verificarsi quando Demir avrà bisogno di rintracciare il terzo testimone (l’unico ancora in vita) dell’omicidio del padre Adnan prima che lo faccia Fekeli. Se ci avete seguito in precedenza, sapete infatti che, nel corso di un dialogo con Sait, il padrino sosterrà di avere sparato al Yaman Senior per legittima difesa, visto che anche lui era in possesso di un’arma (cosa invece negata dai tre testimoni del presunto crimine).

Fatto sta che, per rintracciare lo scomodo teste, Demir si rivolgerà proprio a Sait, che riporterà tutto quanto a Fekeli e prometterà di scovarlo senza comunicare però al suo signore dove si trova. Insomma, per l’ennesima volta Sait si presterà a fare il doppio gioco, ma andrà incontro al suo fatale destino…

Terra Amara, trame: Hünkar chiede a Gaffur di rintracciare il testimone

Eh sì: Hünkar Yaman (Vahide Perçin) sarà messa in allerta dal secondo testimone, che in punto di morte le chiederà perdono per averle mentito sulla morte di Adnan. La donna comprenderà così che è necessario mettersi in contatto con l’unico sopravvissuto ad aver assistito all’omicidio del consorte, motivo per il quale ordinerà al capomastro Gaffur (Bülent Polat) di recarsi nel paesino dove si è presumibilmente trasferito e di mantenere persino con Demir il totale riserbo sulla questione.

In tal senso, possiamo anticiparvi che Gaffur riuscirà a trovare l’uomo ma vedrà anche Sait uscire dalla bottega in cui lavora. Appena ritornerà a casa, il capomastro si lascerà però intimidire dal sospettoso Demir e gli confesserà che cosa Hünkar gli ha chiesto di fare e che persino Sait si trovava nei paraggi. Tali parole faranno comprendere a Demir che il suo scagnozzo gli ha mentito, visto che poco prima l’aveva messo al corrente del fatto che il terzo testimone era sparito.

Terra Amara, spoiler: l’omicidio di Sait

Tutto questo a quali risvolti porterà? Per capire se Sait lo stia ingannando o meno, Demir innescherà una vera e propria trappola. In pratica, il cattivo della telenovela farà credere all’uomo che quella notte stessa alcuni lavoratori assalteranno i campi di Yilmaz e di Fekeli. Pur cosciente del fatto che ciò farà saltare il suo ruolo di spia, Sait darà immediatamente l’avviso e consentirà ai due alleati di prendere le dovute precauzioni.

Agendo in tale maniera, Demir saprà dunque che è Sait il traditore. E così lo scagnozzo verrà freddato, qualche ora dopo, da un uomo che non verrà mai mostrato. Sarà quindi facile pensare che l’assassino, o comunque il mandante dell’omicidio, sia proprio Demir. Ma le cose… staranno davvero così?