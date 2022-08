Spoiler Terra amara: l’inutile tentativo di fuga della povera Zuleyha…

Un momento di forte tensione è in arrivo per Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Stanca del suo matrimonio infelice con Demir Yaman (Murat Ünalmış), la nostra protagonista cercherà di scappare a Istanbul, nella speranza di avere notizie di Yilmaz Akkaya ( Uğur Güneş), che scoprirà essere vivo, ma la sua fuga durerà pochissimo. Addentriamoci dunque nella spiegazione della storyline per capire meglio che cosa succederà…

Terra Amara, news: Demir e la trappola per Yilmaz

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà in seguito alla trappola mortale per Yilmaz organizzata da Demir, nella quale verrà ferita con un colpo di pistola la madre Hünkar (Vahide Perçin). Consapevole del fatto che il suo ex è vivo (avendolo incontrato ad una festa di imprenditori che si svolgerà ad Adana), la Altun vorrà dunque fare il possibile per avere un incontro chiarificatore con Akkaya, ma Demir non le renderà le cose semplici perché la rinchiuderà per diversi giorni nella sua stanza.

Appena verrà lasciata in libertà, Züleyha approfitterà dunque di un momento di distrazione generale in casa Yaman: tutto si verificherà quando la ferita di Hünkar si infetterà e il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) riterrà necessario portarla in ospedale visto che le starà cominciando a salire la febbre. Rimasta da sola con la servitù, Züleyha ruberà così tutti i gioielli e si dirigerà alla stazione insieme al piccolo Adnan, per prendere un treno diretto ad Istanbul. La donna riuscirà a fuggire dalle tenuta poiché minaccerà con una pistola gli scagnozzi messi all’uscita dal marito…

Terra Amara, spoiler: Züleyha scappa dalla tenuta ma…

Tutto questo a quali sviluppi porterà? Proprio quando Züleyha dovrà ripiegare su un autobus diretto per la capitale turca (non essendoci treni disponibili per quella giornata), la domestica Fadik (Polen Emre), si renderà conto del fatto che ha preso diversi gioielli e numerosi vestiti, oltre che il figlio. A quel punto, l’inserviente darà subito l’avviso a Saniye (Selin Yeninci), che a sua volta parlerà della questione al marito Gaffur (Bülent Polat).

Nel giro di poco tempo, Demir verrà messo al corrente della fuga di Züleyha e con l’aiuto della polizia rintraccerà l’autobus sul quale è salita e la obbligherà a scendere. Quando il marito le porterà via Adnan, la Altun arriverà addirittura a premere il grilletto della pistola che avrà preso con sé in direzione della sua testa, ma fortunatamente l’arma sarà scarica e la ragazza scamperà al suicidio. L’incubo però sarà appena iniziato…

Terra Amara, trame: Demir nasconde Adnan!

Eh sì: appena ritornerà a casa, Züleyha scoprirà infatti che Demir ha nascosto Adnan in un luogo sicuro, con il chiaro intento di non farglielo più vedere e di non rischiare che possa tentare nuovamente di portarlo via con sé. Disperata, la Altun inizierà quindi a vagare per la cittadina in cerca di informazioni utili su Adnan, ma nessuno saprà dirle che fine ha fatto. Insomma, il tentativo di fuga di Züleyha si rivelerà del tutto controproducente e la donna piangerà ancora lacrime amare… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.