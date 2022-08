Spoiler Terra amara: lo “strappo” tra Züleyha e Gülten

La relazione nascente tra Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) non innescherà soltanto la gelosia di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, anche la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) sarà disperata all’idea che Yilmaz abbia voltato pagina e finirà per discutere con Züleyha. Un litigio che le costerà il posto di lavoro…

Terra Amara, news: Gülten cerca un dialogo con Yilmaz ma…

Appena si diffonderà la voce del fidanzamento, Gülten troverà una scusa per farsi mandare nel paesello da Hünkar (Vahide Perçin) e, dopo essersi fatta bella, si presenterà nella fabbrica da Yilmaz per poter parlare con lui. In quella determinata circostanza, Akkaya sceglierà però di essere completamente sincero con la ragazza e, oltre a svelarle di essere intenzionato a far funzionare il suo rapporto con Müjgan, le dirà che con lei non ha mai avuto alcun tipo di interesse sentimentale perché l’ha sempre e soltanto vista come una sorella.

Neanche a dirlo, tali parole spezzeranno il cuore di Gülten, che ritornerà in lacrime nella tenuta dei Yaman e si farà consolare dalla cognata Saniye (Selin Yeninci). Il peggio dovrà però ancora venire…

Terra Amara, trame: Gülten discute ancora con Züleyha

Nel momento in cui riprenderà a lavorare, Gülten incrocerà la sua strada con quella di Züleyha, ancora inviperita con lei perché non avrà fatto recapitare le sue lettere d’amore a Yilmaz, le stesse con le quali l’uomo avrebbe scoperto che è stata obbligata a contrarre matrimonio con Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Nel bel mezzo della discussione che si verrà a creare, Gülten tenterà di difendersi dalle accuse della Altun ma la situazione precipiterà nel momento in cui asserirà che è così ostile nei suoi riguardi soltanto perché anche lei è gelosa della relazione che sta nascendo tra Yilmaz e Müjgan. Un’accusa che farà andare su tutte le furie Züleyha, decisa a ribadire che la domestica deve stare al suo posto e a non intromettersi in affari che non la riguardano.

Un aspro confronto che terminerà con un’esplicita richiesta della nostra protagonista alla suocera Hünkar…

Terra Amara, spoiler: Züleyha licenzia Gülten

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Züleyha non sarà più disposta ad accettare le insinuazioni di Gülten e domanderà a Hünkar di licenziarla quella sera stessa, asserendo che le ha parlato di Yilmaz mettendo in dubbio la sua integrità di donna sposata. Come facilmente prevedibile, Hünkar asseconderà il desiderio della nuora e caccerà Gülten dalla cucina e dalla mansione, promettendole però che la destinerà ad un altro luogo della tenuta.

Lo “strappo” tra Züleyha e Gülten sarà perciò sempre più insanabile, ma prima o poi riusciranno a chiarirsi? Per ora, questo scenario sembrerà a dir poco lontano…