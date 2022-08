Terra amara: conosciamo l’attore che interpreta Cengaver

In estate solitamente è raro imbattersi in palinsesti che offrano al pubblico produzioni che non siano repliche della stagione invernale. Canale 5 ha invece da qualche anno deciso di invertire questa tradizione, trasmettendo nel periodo più caldo dell’anno soap inedite provenienti dalla Turchia. E stavolta è il turno di Terra Amara, appassionante telenovela di genere drammatico che sta collezionando ottimi ascolti nella fascia oraria pomeridiana, segno di un affetto del pubblico generalista di Mediaset nei confronti – appunto – della serialità turca.

Tra i personaggi più in vista di Terra Amara figura senza alcun dubbio Cengaver Çimen, amico e confidente privilegiato di Demir Yaman, con il quale mantiene un rapporto quasi fraterno. I due infatti sono legati da una forte amicizia, oltre che dalla stima reciproca e da un comune, tragico, destino che li attende…

Terra amara: la carriera di Kadim Yaşar

A prestare il volto al personaggio di Cengaver Çimen è l’attore turco Kadim Yaşar, nato a Mûş, nella regione dell’Anatolia Orientale, nel 1976. Dopo essersi laureato presso il dipartimento di teatro dell’Università di Istanbul, Kadim, appassionato alla recitazione fin da bambino, decide di proseguire sulla strada intrapresa iscrivendosi a un corso di cinema, che nel 2002 gli permette di esordire sul piccolo schermo grazie alla serie tv Ekmek Teknesi.

Nel 2006 è ancora in televisione, questa volta nella fiction Yagmurdan sonra, mentre nel 2012 è nel cast fisso della serie originale Babalar ve Evlatlar. Nel frattempo non mancano diversi ruoli interpretati al cinema, che gli permettono di ottenere una certa visibilità nel suo Paese. È merito della fama acquista se nel 2018 veste prima i panni di Kuyu in Serve e poi quelli di Cengaver nella telenovela Bir Zamanlar Çukurova, trasmessa anche in Italia con il nome di Terra Amara.