Un altro domani, anticipazioni dal 16 al 19 agosto 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da martedì 16 a venerdì 19 agosto 2022

Sergio vorrebbe aiutare Julia con la bottega, ma lei insiste nel voler andare avanti da sola, così lui decide di partire per la felicità di Tirso. Victor prende malissimo il rifiuto di Carmen e si sfoga con Kiros. Elena è felice di tornare a fare piccole cose insieme a Maria, come mangiare una pizza in casa la sera, ma si arrabbia quando Maria si mostra abbastanza indifferente nell’apprendere che Ribero sta male riguardo alla sua relazione con Cloe.

Julia e i suoi collaboratori cercano di capire chi si nasconda dietro la fantomatica Mia Yaco, la donna che ha fatto un grosso ordine di mobili in bottega. Ma, per quanto facciano, continuano a brancolare nel buio e devono darsi un gran da fare per rispettare la consegna. Cloe è confusa sui suoi sentimenti per Ribero e lo evita. Maria la invita a parlare con lui. Il sentimento fra Carmen e Kiros cresce, ma la ragazza si rende conto di quanto sia pericoloso, viste le rigide leggi locali. E teme per Kiros, soprattutto quando i due si accorgono di essere pedinati da Yungani. Carmen capisce che è Patricia a mandarla, ignorando che la donna ricatta la povera ragazza.

Un altro domani, anticipazioni: ecco chi è l’acquirente misterioso

Nel presente, Julia si ricorda perché il nome Mia Yaco le suona familiare: è il nome dell’autrice di un libro, che aveva trovato tra le cose di Carmen e Carlos, e pensa di aver capito chi è in realtà “l’acquirente misteriosa”. Nel passato, Carmen viene a sapere da Mateo che il padre le nasconde alcune cose, ma Francisco continua a fingere che in fabbrica stia andando tutto bene e accetta di accogliere la sua richiesta di non avere più un vigilante, dato che Kiros ha perso l’incarico per aver lasciato Carmen da sola in fabbrica a tarda sera.

Julia scopre che l’ordine proviene in realtà da Mario, che le confida di essere stato grande amico di sua nonna Carmen e di averla amata. Mario le confessa di vedere sempre di più la somiglianza tra Julia e Carmen e che per questo ha deciso di aiutarla. Nel passato Angel e Ines si riavvicinano, mentre Victor cerca di riconquistare Carmen che di nascosto da Francisco si reca ad una cerimonia indigena.