Anticipazioni puntata 55 Un altro domani di venerdì 19 agosto 2022

Per quanto riguarda le storie ambientate ai giorni nostri, Julia capisce che l’ordine di “Mia Yako” proviene in realtà da Mario, che le rivela di essere stato molto amico di sua nonna Carmen e di averla anche amata. Mario le dice anche che si sta accorgendo sempre più della somiglianza tra Julia e Carmen; per questo motivo, ha deciso di aiutarla.

Nelle vicende del passato ambientate in Nuova Guinea, invece, Angel e Ines si riavvicinano. Intanto Victor tenta di riconquistare Carmen, che però – di nascosto da suo padre Francisco – decide di partecipare a una cerimonia indigena…