Anticipazioni puntata 56 Un altro domani di lunedì 22 agosto 2022

Nel presente, Julia è piena di adrenalina riguardo al futuro della bottega, ma Diana cerca in tutti i modi di “smontarla”: il bilancio dell’azienda è negativo e alla nostra protagonista rimangono solamente due settimane per dare indietro i soldi che la madre le aveva prestato. Diana suggerisce alla figlia di cambiare la linea produttiva realizzando mobili più economici. Intanto Maria si rende conto che fingere di essere Dani sta creando parecchi problemi: Cloe ha lasciato Ribero e intende cominciare una storia con qualcuno che non esiste.

Nel passato, l’incendio del magazzino apre le porte a un’indagine della Guardia Coloniale. Carmen tenta di nascondere la festa in fabbrica per non far finire gli operai in carcere ma, alla fine, Mabale sarà arrestato in qualità di unico sospettato. Alicia sta ancora male dopo la sua rottura con Angel e trascorre il tempo immaginando la persona che il ragazzo ama davvero, ignorando che in realtà si tratta proprio della donna con cui la giovane lavora ogni giorno!