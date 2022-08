Anticipazioni puntata 47 Un altro domani di lunedì 8 agosto 2022

Nel passato, dopo l’aggressione subita da Carmen, Francisco decide che la ragazza debba essere sorvegliata tutto il giorno e preferisce affidare il lavoro a Kiros. Nel presente: Julia non sopporta più la madre Diana e chiede aiuto a Sergio. Cloe capisce sempre più che lei e Ribero non sono fatti per stare insieme: sognano cose diverse per il futuro; a quel punto, la giovane donna si confida con Maria.