Spoiler Un altro domani: un incendio e un morto misterioso…

Un rituale organizzato da Mabalé (Boré Buika) nella fabbrica di Francisco Villanueva (Sebastian Haro) rappresenterà un vero rischio per Carmen (Amparo Piñero) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Dopo aver deciso di prendervi parte grazie all’invito di Kiros (Ivan Mendez), la ragazza dovrà infatti gestire il divampare di un incendio in cui ci scapperà anche il morto…

Un Altro Domani, news: Carmen e Kiros sempre più vicini mentre Victor…

La storyline prenderà il via nell’istante in cui Carmen rifiuterà la proposta di Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) di diventare la sua fidanzata, sottolineando che – anche se sta bene in suo compagnia – lo vede soltanto come un amico. A quel punto, mentre il figlio di Ventura (Iago Garcia) vorrà vederci chiaro per capire se la Villanueva abbia un altro possibile corteggiatore, Carmen farà in modo di passare più tempo con Kiros, dal quale si sentirà decisamente attratta.

E così nel corso di una serata, Kiros inviterà Carmen al rituale organizzato da Mabalé, insieme ai membri della sua tribù, nella fabbrica di Francisco. Lì l’imprevisto non tarderà ad arrivare…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen e Kiros sul punto di baciarsi…

Eh sì: dopo essere stata accettata con fatica da Mabalé, Carmen si farà leggere il futuro da un altro africano, il quale le dirà che troverà il suo vero amore anche se sarà funestato da una scia di sangue. Anche se resterà spiacevolmente sorpresa da tali parole, la Villanueva cercherà di non farsi rovinare la serata da una profezia che in fondo potrebbe anche essere sbagliata e si soffermerà a parlare con Kiros, che non esiterà a dirle che vede un futuro felice e sereno al fianco di una donna bianca (che, ovviamente, sarà lei).

Quando i due ragazzi sembreranno sul punto di darsi un bacio, le fiamme dell’incendio cominceranno ad avvolgere tutto l’atrio principale della fabbrica e, come se non bastasse, Carmen dovrà correre per salvare Mabalé, rimasto intrappolato in una stanza piena zeppa di fumo. Il peggio si verificherà però l’indomani mattina, quando i funzionari della guardia civile faranno una macabra scoperta…

Un Altro Domani, trame: chi è il misterioso morto?

Rovistando tra le macerie, i funzionari troveranno infatti il corpo senza vita di un uomo bianco, ma la sua identità sarà ignota. Il ritrovamento spiazzerà ovviamente Kiros e Mabalé, ma soprattutto Carmen, dato che era lei l’unica “bianca” apparentemente ammessa al rituale. I tre saranno quindi costretti ad ammettere con Francisco per quale motivo si trovavano di notte alla fabbrica insieme ad altri operai e dovranno rispondere anche alle domande del commissario, soprattutto quando capirà che nel luogo dell’incendio era stato allestito un rischiosissimo rituale.

In ogni caso, il mistero rimarrà tale: chi sarà l’uomo morto? E che cosa ci faceva, nascosto, nella fabbrica Villanueva? Le indagini della guardia civile non tarderanno a cominciare e riserveranno delle sorprese…