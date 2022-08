Spoiler Un altro domani: Maria (“Dani”) e Cloe, che pasticcio!

Fino a che punto sarà capace di spingersi la giovane Cloe (Gloria Ortega) pur di conoscere in persona il suo “amico virtuale” Dani? Per raggiungere il suo scopo, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la ragazza deciderà di trasferirsi a Madrid, ciò perché continuerà ad ignorare che in realtà dietro l’account si nasconde la sua migliore amica Maria Naranjo (Kenai White)…

Un Altro Domani, news: Julia spinge Maria a raccontare la verità a Cloe

Negli episodi già andati in onda su Canale 5, Maria è stata colta in flagrante mentre messaggiava con Cloe da Julia Maria Infante (Laura Ledesma), motivo per il quale le ha confessato che non pensa di stare prendendo in giro la conoscente perché, fin dalla nascita, ha sentito di essere “Dani”, un ragazzo trans. Anche se ha accettato di buon grado il suo coming out, cercandogli di stare vicino, la Infante ha però spronato “Dani” a raccontare la verità a Cloe prima che sia troppo tardi.

In tal senso, c’è da dire che Maria tenterà di parlare sia con la madre Elena (Aida de la Cruz) e sia con Cloe, ma non riuscirà ad andare fino in fondo col suo intento. Ciò la costringerà quindi a calcare la mano quando Cloe comprerà i biglietti dell’autobus per Madrid con il fine di conoscere finalmente “Dani”…

Un Altro Domani, spoiler: Cloe vuole trasferirsi a Madrid

In quella determinata circostanza, Maria utilizzerà infatti l’account di “Dani” per spiegare a Cloe che si trova in Portogallo, ragione per la quale le chiederà di non raggiungerlo nella capitale spagnola. Dopo qualche giorno, il ragazzo comunicherà poi a Cloe che ha bisogno di tempo per ragionare meglio sul da farsi riguardo al loro rapporto e smetterà di farsi sentire. Una decisione repentina che infastidirà ancora di più l’ex fidanzata di Ribero (Mario Garcia)…

Possiamo infatti anticiparvi che Cloe sarà più che mai certa del fatto di essersi innamorata di “Dani”, anche se non lo avrà mai visto di persona, e vorrà trasferirsi a Madrid per stargli più vicino. Non a caso, farà un colloquio di lavoro via web con un atelier di mobili della capitale e nessuno potrà farla desistere dal suo intento, Maria e Ribero compresi.

Insomma, Cloe non vorrà ascoltare il parere dei nessuno, poiché convinta che “Dani” le darà una possibilità una volta che saranno concittadini…

Un Altro Domani, trame: “Dani” spezza il cuore di Cloe

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: dato che dovrà evitare ad ogni costo che Cloe si trasferisca a Madrid, Maria deciderà di dare un’ulteriore delusione alla confidente. Come? Molto semplice: tornerà ad utilizzare l’account di “Dani” e le spezzerà il cuore dicendole che non vuole che lo raggiunga perché sta già frequentando un’altra ragazza.

In questo modo, Maria spererà di aver messo la parola fine all’amicizia web tra Cloe e “Dani”, ma un nuovo ingresso non le consentirà comunque di avvicinarsi all’amica in maniera “sentimentale”, come in fondo spera. Di chi si tratterà?