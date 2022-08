Spoiler Un altro domani: la situazione tra Maria e Cloe si fa difficile da gestire

Fino a quando Maria Naranjo (Kenai White) riuscirà a nascondere a Cloe (Gloria Ortega) che è lei che si nasconde dietro l’account dell’affascinante Dani? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori dovranno seguire con attenzione le prossime puntate di Un Altro Domani, dato che la giovane figlia di Elena Prieto (Aida de la Cruz) si troverà davanti ad un vero e proprio bivio…

Un Altro Domani, news: Maria confessa a Julia di essere Dani, un ragazzo trans

Già sapete che la prima a scoprire che Maria è Dani sarà Julia Maria Infante (Laura Ledesma). Una volta che verrà messa con le spalle al muro, la Naranjo ammetterà che è lei la proprietaria dell’account che scambia sms con Cloe, ma negherà di stare prendendo in giro l’amica perché in fondo lei è sempre stata Dani, un ragazzo trans.

Con queste parole, Maria farà quindi coming out con Julia, spiegandole di essersi sempre sentita all’interno di un corpo sbagliato e che il suo essere donna è stato una vera e propria menzogna. Anche se comprenderà le sue parole e deciderà di starle vicino, Julia inviterà però Dani a non tirare troppo la corda con Cloe e a parlare quanto prima della situazione con la madre Elena, certa del fatto che capirà…

Un Altro Domani, trame: Cloe vuole partire a Madrid per incontrare Dani!

Da quel momento, le cose non faranno altro che complicarsi: da un lato, anche se tenterà più volte di farlo, Maria non troverà un momento adatto per parlare con Elena, dall’altro Cloe incomincerà ad essere stanca di mantenere con Dani un rapporto soltanto “virtuale”, tant’è che gli chiederà se sia possibile incontrarsi a Madrid per conoscersi finalmente di persona.

Visto che ciò non sarà percorribile, dato che in quel caso crollerebbe immediatamente tutto il castello di bugie che ha creato, Maria continuerà ad utilizzare il profilo di Dani e darà scuse poco credibili a Cloe per ritardare l’incontro.

A quel punto, l’ex fidanzata di Ribero (Mario Garcia) prenderà in mano la situazione e dirà a Dani che sta per prendere un bus diretto a Madrid quando sarà ormai alla stazione. Una vera e propria iniziativa che costringerà Maria a reagire…

Un Altro Domani, spoiler: Dani scarica Cloe

Eh sì: in tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Dani scriverà a Cloe che non può andare quel giorno a Madrid perché si trova in Portogallo per svolgere un servizio fotografico (di cui però non le aveva mai fatto menzione). Dato che non saprà più come uscire dalla spinosa faccenda, Maria comincerà poi a fare ghosting a Cloe, non rispondendo più a nessuno dei messaggi che la ragazza invierà all’account di Dani.

Sempre spronata da Julia ad essere sincera o a mettere un punto alle menzogne prima che sia troppo tardi, Maria prenderà quindi la sofferta decisione di interrompere l’amicizia tra Dani e Cloe, tant’è che scaricherà quest’ultima con un messaggio vocale (dove utilizzerà, come sempre, un programma per camuffare la voce).

Un’azione, quella di Dani, che Cloe non comprenderà, ragione per la quale andrà da Maria per chiederle un consiglio. E la Naranjo, per l’ennesima volta, dovrà mentire all’amica di cui è segretamente innamorata…