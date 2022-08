Spoiler Un altro domani: la rivelazione di Maria / Dani a Julia

Fino a quando la giovane Maria Naranjo (Kenai White) potrà nascondere all’amica Cloe (Gloria Ortega) che si sta nascondendo dietro l’account di Dani, l’attraente ragazzo che proprio Cloe ha cominciato a sentire via chat e per il quale ha deciso di interrompere la sua relazione con Ribero (Mario Garcia)? La risposta arriverà tra qualche settimana nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, dato che il suo segreto comincerà a vacillare e verrà scoperto da Julia Maria Infante (Laura Ledesma).

Altro Domani, news: Maria e le chat con Cloe

Già sapete che tutto prenderà il via nel momento in cui Cloe deciderà di rifugiarsi nel web pur di non affrontare i suoi problemi di coppia con Ribero. A quel punto, la ragazza deciderà di chiedere l’amicizia a Dani, un ragazzo che sembrerà condividere le sue passioni per il mare, per la fotografia e soprattutto l’amore per Madrid, città dove da sempre sogna di trasferirsi.

Dato che ignorerà che dietro quel profilo si nasconde Maria, Cloe si aprirà sempre di più con Dani mettendo definitivamente in crisi la sua storia con Ribero (che deciderà di lasciare comunicandogli di aver conosciuto un altro). Partendo da questi presupposti, la faccenda non farà altro che complicarsi…

Un Altro Domani, trame: Julia scopre che Maria è Dani e…

Eh sì: anche se si sentirà estremamente in colpa per aver provocato la frattura dei due fidanzati, Maria non potrà fare a meno di messaggiare con Cloe e, per rendere più credibili le conversazioni, inizierà ad usare un programma per cellulari al fine di rendere la sua voce più maschile. In tutto ciò, la Naranjo dovrà però rifiutare in più circostanze di fare una videochiamata con Cloe, la quale non sembrerà dare tanto peso al particolare poiché si sentirà capita dal “ragazzo”.

Fatto sta che, nel corso di una giornata lavorativa, Julia vedrà Maria proprio mentre starà modificando un messaggio vocale da spedire a Cloe. La Infante chiederà dunque spiegazioni alla sua impiegata e la risposta sarà sorprendente!

Un Altro Domani, spoiler: Maria confessa a Julia di essere Dani, un ragazzo trans

Messa con le spalle al muro da Julia, che sottolineerà di essere delusa da lei per come sta ingannando Cloe, Maria deciderà di vuotare il sacco e dirà alla donna che è completamente sincera con l’amica perché è sempre stata Dani, un ragazzo trans!

In pratica, la Naranjo spiegherà alla Infante che Maria è una menzogna perché, in ogni giorno della sua vita, ha sentito di essere nata nel corpo sbagliato. Una vera e propria confessione shock che Julia accoglierà comunque nel migliore dei modi, rassicurando Dani e spronandolo a parlare quanto prima con la madre Elena (Aida de la Cruz), certa del fatto che riuscirà a comprendere la questione.

Tuttavia la transizione da Maria a Dani, che per il diretto interessato non c’è mai stata, sarà abbastanza difficoltosa da portare avanti, anche se Dani cercherà fin da subito (sia pure con scarsi risultati) di parlare con Elena.

Ma il dilemma più grande resterà uno: come reagirà Cloe una volta che tutta la verità verrà a galla e capirà per quale ragione Maria/Dani è sempre stata innamorata di lei?