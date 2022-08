Spoiler Un altro domani: la proposta di Patricia a Francisco

Una mossa della dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) genererà una serie di reazioni nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. La donna convincerà infatti il compagno Francisco Villanueva (Sebastian Haro) a prendersi un periodo di pausa dal lavoro in fabbrica, lasciando ovviamente lei al comando, ma non tutti saranno d’accordo con questa decisione e in primis la giovane Carmen (Amparo Piñero)…

Un Altro Domani, news: Patricia dà un ultimatum a Francisco

Tutto avverrà in seguito al fidanzamento ufficiale tra Carmen e Victor Velez de Guevara (Jon Lopez). Dopo averlo beccato a bere un bicchierino di troppo, Patricia ricorderà a Francisco che, pur di saldare il suo debito con Ventura (Iago Garcia), è stato persino in grado di commissionare un incendio nella sua fabbrica per entrare in possesso dei soldi dell’assicurazione. Ragione per la quale gli dirà che, dal suo punto di vista, è necessario che si prenda un po’ di pausa dal lavoro.

Tuttavia, la cattivona della soap avanzerà anche un’altra pretesa, ossia che Francisco le passi il controllo di alcune azioni che, un domani, spetteranno a Carmen di diritto. Una richiesta che, a dire di Patricia, servirà ad evitare che sia Victor ad entrare in possesso del comando della fabbrica, una volta che sarà sposato con la Villanueva.

Un Altro Domani, spoiler: Francisco si prende un periodo di pausa ma…

Anche se sarà incerto sul da farsi, perché non saprà se sia giusto o meno privare Carmen delle azioni, Francisco si prenderà alcuni giorni di tempo per ragionare meglio ed accettare di “andare in ferie”. Una scelta che, come già detto, non piacerà affatto a Carmen, certa del fatto che la “matrigna” non farà altro che comportarsi da despota, ma che desterà delle perplessità anche in Ventura.

Nel corso di un dialogo dai toni decisamente minacciosi, il Velez de Guevara Senior rammenterà infatti al Villanova che si erano accordati affinché lui utilizzasse a tempo indeterminato i suoi camion per trasportare delle imprecisate merci. Proprio per questo, Ventura pretenderà che Francisco rientri immediatamente in possesso del comando della fabbrica, prima che Patricia si renda conto del loro accordo e faccia troppe domande.

Insomma, il padre di Carmen sarà nei guai fino al collo, con Ventura che preciserà che non tutti i compromessi che ha con lui sono saltati per via del fidanzamento tra Victor e Carmen.

Un Altro Domani, trame: Patricia propone a Victor un ruolo di rilievo

Come se non bastasse, la situazione – già di per sé complicata – non farà altro che ingarbugliarsi ulteriormente quando Patricia proporrà a Victor di assumere un ruolo dirigente nella fabbrica al suo fianco. Anche se gli farà promettere di mantenere il riserbo sulla questione ancora per un po’, il Ventura Velez de Guevara Junior spiattellerà la notizia al padre nel bel mezzo di un acceso scambio di idee e, di conseguenza, anche Francisco entrerà a conoscenza di ciò che la Godoy ha fatto senza chiedere minimamente il suo consenso.

Piccoli e graduali passi, con qualche errore, dai quali sarà chiaro che Patricia è più che mai intenzionata a prendere il controllo intero della fabbrica… ma per quale ragione?