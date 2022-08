Conosciamo Iago Garcia, Ventura in Un altro domani

Anche ad agosto continua a fare compagnia al pubblico di Canale 5 la soap opera Un altro domani, che dallo scorso giugno ha sostituito nella programmazione della rete ammiraglia di Mediaset il talk show dei sentimenti Uomini e Donne. Tra i personaggi più apprezzati dai telespettatori c’è sicuramente Ventura Vélez de Guevara, dispotico marito della sventurata Ines Acevedo nonché facoltoso magnate conosciuto in tutto il Rio Muni.

Nelle trame attuali, il Velez de Guevara ricopre un ruolo decisamente centrale, visto in particolare il rapporto travagliato con l’esuberante figlio Victor e soprattutto l’intricata storyline romantica che vede implicati la sua consorte e il sottoposto Angel Godoy. In attesa di scoprire nuovi risvolti di questa interessante dinamica, scopriamo chi è l’attore che interpreta Ventura Vélez de Guevara.

La carriera di Iago Garcia

Iago Garcia, volto noto della serialità spagnola, nasce a Ferrol, nella comunità autonoma della Galizia, il 18 maggio del 1978. Dark man per antonomasia, dati i numerosi ruoli da cattivo presenti nella sua lunga filmografia, Iago si trasferisce giovanissimo nel Regno Unito per studiare recitazione, facendo ritorno in Spagna qualche anno dopo per frequentare la Real Escuela de Arte Dramático. I primi ruoli televisivi del Garcia sono per lo più piccole campagne pubblicitarie elettorali, che gli consentono però di farsi strada nel complesso mondo dello showbiz.

La prima grande scrittura non tarda ad arrivare: nel 2005 è infatti nel cast della soap opera di successo Amar en tiempos revueltos, in onda per un breve periodo anche in Italia su La 7. Successivamente prende parte a diverse piccole e medie produzioni nazionali, fino ad arrivare all’interpretazione dei ruoli che più di tutti contraddistingueranno la sua carriera: quello di Olmo Mesia ne Il Segreto e Justo Nunez nella soap Una Vita, entrambe trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset. L’ultimo ruolo in ordine cronologico risale solamente a qualche mese fa nella telenovela di RTVE Dos Vidas, da poco sbarcata nel palinsesto estivo della rete di Cologno Monzese con il titolo Un altro domani.

Conosciuto anche in Italia per i numerosi personaggi nelle telenovele trasmesse su Canale 5, Iago Garcia ha partecipato nel 2016 all’undicesima edizione del talent show Ballando con le stelle, risultandone vincitore in coppia con l’insegnante di danza Samanta Togni.