Un posto al sole salta il 10 agosto, ecco perché e quando sarà recuperato

Un posto al sole non va in onda mercoledì 10 agosto 2022

Nonostante non sia apparso alcun sottopancia di avviso durante l’ultima puntata andata in onda, stasera (mercoledì 10 agosto) Un posto al sole non sarà trasmesso per via della concomitanza con un importante avvenimento sportivo. Rai 3 infatti trasmetterà la decima tappa della Diamond League di atletica leggera che si svolgerà a Montecarlo, uno dei meeting più prestigiosi del circuito mondiale.

Quando verrà recuperata la puntata saltata? Immediatamente! Domani, giovedì 11 agosto, a partire dalle 20.20 circa, assisteremo a una doppia puntata di Upas di un’ora, che conterrà gli episodi 6.008 e 6.009.

Sarà una megapuntata piuttosto importante, perché rivedremo dopo una pausa il terribile Lello Valsano: il personaggio interpretato da Gianluca Pugliese sarà poi il grande protagonista – in negativo – del finale di stagione di venerdì 12 agosto e anche delle prime puntate della nuova annata (che vedremo a partire da lunedì 29).

Non solo: assisteremo anche all’ingresso in scena di Lia (Chiara Mastalli), una donna piuttosto enigmatica destinata a diventare la nuova domestica di casa Ferri. Occhio a questo nuovo ruolo… e per ora non possiamo dirvi di più!