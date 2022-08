Un posto al sole, anticipazioni 2 agosto: Lara, per lei c’è un ostacolo insormontabile…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 2 agosto 2022

Martedì 2 agosto 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un ostacolo forse insormontabile e una crisi che va ben oltre quello che si poteva supporre. Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Niko (Luca Turco) intende raggiungere il resto dei parenti e amici a Maratea. Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cercano di vivere bene il loro ritrovato rapporto. Lara (Chiara Conti) va avanti con i suoi intrighi ma dovrà a sorpresa fermarsi: qualcosa sarà in grado di ostacolare i suoi progetti. Per quanto Raffaele (Patrizio Rispo) tenti di ritrovare il suo antico rapporto con Ornella (Marina Giulia Cavalli), per la dottoressa la crisi di coppia inizia a essere una crisi personale.