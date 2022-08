Un posto al sole, anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre 2022

Panico e preoccupazione si diffondono a Palazzo Palladini. L’evento sconvolgente che ha visto coinvolte varie famiglie lascia ancora tutti col fiato sospeso.

Franco, insieme a Nunzio, decide di sondare i suoi contatti per dare la caccia a Lello Valsano ma si scontrerà con qualcuno determinato a raggiungere il suo stesso obiettivo.

Spoiler Upas: Franco e l’aiutante inaspettato

Niko prende una clamorosa decisione. Intanto Franco si affida ad un aiutante inaspettato per scovare Lello Valsano. Filippo e Serena decidono di lasciare Maratea per rientrare a Napoli quando vengono sorpresi da un inatteso ritorno. Malgrado la sua intuizione sulla salute delle bufale si riveli esatta, Speranza continua a non essere presa in grande considerazione dal padre.

Franco e Damiano si mettono sulle tracce di Lello Valsano. Manuela rischia di perdere Niko per sempre.

Rientrata al lavoro e ancora scossa dagli ultimi drammatici aggiornamenti ricevuti da Rossella, Silvia ascolta partecipe i racconti di Diego e delle giornate da incubo che hanno passato tutte le persone a loro care.