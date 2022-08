Un posto al sole, anticipazioni 8 agosto: il piano di Nunzio va avanti!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 8 agosto 2022

Lunedì 8 agosto 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone delle tensioni ancora presenti, un piano che va avanti e un’iniziativa dal dubbio successo… Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Viola (Ilenia Lazzarin) ce la mette tutta ma le tensioni fra Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) continuano a essere importanti. Franco (Peppe Zarbo), Angela (Claudia Ruffo) e Bianca (Sofia Piccirillo) stanno per partire per le vacanze, intanto però Nunzio (Vladimir Randazzo) va avanti con il suo piano per ritrovare Chiara (Alessandra Masi). Un’iniziativa di Mariella (Antonella Prisco) potrebbe non avere su Guido (Germano Bellavia) l’effetto da lei auspicato.