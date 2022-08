Una vita, anticipazioni 22 e 23 agosto 2022: David vuole fuggire ma incontra Aurelio…

Anticipazioni puntata 1441 di Una vita di lunedì 22 e martedì 23 agosto 2022

Valeria e David stanno seriamente pensando di scappare insieme in America ma, quando David si imbatte Aurelio insieme al suo sicario, in apparenza offre nuovamente i suoi servigi al suo ex padrone. Liberto e Hortensia hanno una forte discussione per la mancanza di rispetto che la donna dimostra nei confronti di Pascual. Intanto, l’invito di Angel ad Azucena all’opera (nel palco privato che la sua famiglia possiede al Teatro Real) viene accolto favorevolmente da Rosina e Hortensia. Aurelio e Marcelo credono che Genoveva sia incinta, ma la Salmeron si rifiuta di accettare l’idea.

Dori – dalla pensione – telefona a qualcuno all’estero e ciò nutre i sospetti di Fabiana. Lolita si interessa al rapporto tra il suocero e Fidel, ciò mentre Ramon chiede aiuto a Josè Miguel per vendere alcuni terreni e si fa promettere che tale segreto sarà mantenuto. Servante convince Alodia a investire nel commercio delle arance.