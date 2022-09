Beautiful, anticipazioni 23 settembre 2022: Steffy ama Finn, ma “non conosco neanche i suoi genitori”

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 23 settembre 2022

Zende (Delon De Metz) e Paris (Diamond White) decidono di rallentare le cose tra loro, non volendo rischiare di perdere la loro amicizia né rendere le cose difficili al lavoro; vivranno la loro relazione giorno per giorno. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) confida a Ridge (Thorsten Kaye) di aver rifiutato di sposare Finn (Tanner Novlan) in un atto improvvisato: lei lo ama, ma sente che correrebbe troppo nello sposare un fidanzato del quale non conosce ancora nemmeno i genitori.