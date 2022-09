Beautiful, anticipazioni 3 settembre 2022: Ridge a Justin, “te la faccio pagare!”

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 3 settembre 2022

Il vicecapo Baker (Dan Martin) informa Liam (Scott Clifton) che verrà trasferito in un carcere di massima sicurezza in attesa di essere processato per omicidio. Poiché le accuse a carico di Bill (Don Diamont) sono meno gravi, il padre non sarà destinato alla stessa prigione. Thomas (Matthew Atkinson) esorta Hope (Annika Noelle) ad andare dalla polizia prima che Justin (Aaron D. Spears) la trovi, ma la Logan non vuole lasciare Thomas da solo nella gabbia. Ridge (Thorsten Kaye) avverte Justin che gliela farà pagare se c’entra in qualche modo con la sparizione di Thomas.