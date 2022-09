Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 8 settembre 2022

Zende (Delon De Metz) assicura a Paris (Diamond White) di non essere interessato a Zoe (Kiara Barnes), ora che tra la modella e Carter (Lawrence Saint-Victor) è finita. Thomas (Matthew Atkinson) rivela a Bill (Don Diamont), Wyatt (Darin Brooks) e Katie (Heather Tom) di non aver consegnato la confessione di Vinny (Joe LoCicero) prima perché è stato rapito e tenuto in gabbia da Justin (Aaron D. Spears).