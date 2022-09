Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni 12 settembre 2022: Adelaide vs Flora

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 7 di lunedì 12 settembre 2022

La nuova stagione del Paradiso delle Signore porta tante novità e l’arrivo di nuove Veneri. Elvira (Clara Danese) e Clara (Elvira Camarrone) sono le due nuove arrivate al grande magazzino milanese; Irene (Francesca Del Fa) invece ha preso il posto di capocommessa dopo l’arresto di Gloria Moreau (Lara Komar). Anche Paola (Elisa Cheli) fa ritorno al Paradiso dopo il congedo per maternità mentre Stefania (Grace Ambrose) ha da poco pubblicato il suo primo libro in cui racconta la storia con la madre.

Per quanto riguarda Gemma (Gaia Bavaro), la ragazza è stata mandata in convento per punizione e la madre Veronica (Valentina Bartolo) non ha nessuna intenzione di farla rientrare a Milano. Adelaide (Vanessa Gravina) invece ha acquisito le quote del Paradiso e ora farà di tutto per ostacolare Flora (Lucrezia Massari), la donna che le ha rubato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Questa situazione tuttavia crea scompiglio all’interno del grande magazzino tanto da far scaturire in Agnese (Antonella Attili) il desiderio di licenziarsi. Vittorio (Alessandro Tersigni) conosce Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) in aeroporto a New York.