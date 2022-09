Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 13 settembre: la richiesta di Marco ad Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 7 di martedì 13 settembre 2022

Dopo il trambusto causato dalla presenza di Adelaide (Vanessa Gravina) al Paradiso delle Signore, la signora Agnese (Antonella Attili) si dimette. Marco (Moisè Curia) e Umberto (Roberto Farnesi) provano a riconciliare gli animi, soprattutto quello di Adelaide, ma la donna non vuole sapere ragioni. Irene (Francesca Del Fa) invece è ora la capocommessa del Paradiso e la presenza della nuova Venere Clara (Elvira Camarrone) non viene gradita dalla Cipriani.

Agnese si sfoga con Armando (Pietro Genuardi), mentre Flora (Lucrezia Massari), Roberto (Filippo Scarafia) e Anna (Giulia Vecchio) devono capire come gestire i danni provocati dalla Sant’Erasmo. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) intanto si presenta a casa Amato per risolvere la questione con Agnese. Stefania (Grace Ambrose) e Marco preparano la loro festa di fidanzamento. Il giovane Sant’Erasmo chiede alla zia di poter intercedere col direttore del carcere per permettere a Gloria (Lara Komar) una libera uscita per la sera del fidanzamento che avverrà al Circolo.