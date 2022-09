Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 14 settembre 2022: Gemma è a Milano!

Anticipazioni puntata 3 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 14 settembre 2022

Gemma (Gaia Bavaro) telefona a casa Colombo per chiedere alla madre Veronica (Valentina Bartolo) se può tornare a casa dopo il periodo di punizione al convento. La Zanatta nega il permesso alla figlia, ma Gemma in realtà ha mentito e si trova già a Milano senza aver detto niente a nessuno. Maria (Chiara Russo) ritorna dallo stage a Roma, ancora più bella ed elegante; Vittorio (Alessandro Tersigni) ha in serbo molti progetti lavorativi per lei. Roberto (Filippo Scarafia) incontra casualmente Gemma e lo riferisce ad Ezio (Massimo Poggio), che decide infine di riportare la figliastra a casa.

Agnese (Antonella Attili) ha un duro scontro con Adelaide (Vanessa Gravina) dopo esser stata riportata al lavoro da Vittorio. Le tensioni in atelier non si placano tuttavia ed i giorni trascorrono aspri fino a quando una delle due, tra Agnese e Adelaide, non dovrà dichiarare la resa. Flora (Lucrezia Massari) si rende conto che il motivo delle tensioni è proprio lei ed il suo rapporto con Umberto (Roberto Farnesi) e per questo motivo decide di licenziarsi.