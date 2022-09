Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 27 settembre 2022: Clara sembra scomparsa!

Anticipazioni puntata 12 Il paradiso delle signore 7 di martedì 27 settembre 2022

Stefania (Grace Ambrose) va fuori città per presentare il suo libro. Vittorio (Alessandro Tersigni) propone a Paola (Elisa Cheli) di dare una mano nell’atelier per coprire l’assenza di Agnese (Antonella Attili). Clara (Elvira Camarrone), dopo il licenziamento, è scomparsa: Don Saverio (Andrea Lolli) prova a chiedere aiuto a Gemma (Gaia Bavaro).

Ezio (Massimo Poggio) racconta a Gloria (Lara Komar) di quanto la loro figlia si stia impegnando per farla uscire dal carcere. Adelaide (Vanessa Gravina) ammette di aver giocato male la partita a scacchi contro Umberto (Roberto Farnesi), troppo abile negli affari, e per questo motivo confida a Matilde (Chiara Baschetti) di voler cedere le quote del Paradiso per uscirne definitivamente…