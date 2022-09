Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 29 settembre 2022: Marcello dice la verità

Anticipazioni puntata 14 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 29 settembre 2022

La nuova collezione arriva al Paradiso delle Signore e tutti ne sono entusiasti. Gemma continua a sperare di poter fare pace con Stefania e pare aprirsi un piccolo spiraglio di luce. Alfredo ritorna a corteggiare Irene ma la ragazza si accorge in tempo delle menzogne del ragazzo.

Marcello confessa la verità ai suoi amici: non si tratta di un mentore ma di una mentore. Chi sarà? Vittorio infine chiede aiuto ad Umberto per poter rilevare le quote del Paradiso di Adelaide, la quale pare sia disposta a cederle a Conti dopo una mediazione inattesa di Matilde.