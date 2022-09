Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 3 ottobre 2022: Vittorio si sente tradito!

Anticipazioni puntata 16 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 3 ottobre 2022

Vittorio (Alessandro Tersigni) si sente amareggiato per non essere riuscito a riavere le quote mancanti del Paradiso per poter essere nuovamente l’unico proprietario. Oltre all’amarezza nei confronti di Adelaide (Vanessa Gravina), Vittorio si sente tradito anche da Matilde (Chiara Baschetti), la quale si presenta a tutti i membri del grande magazzino come la vice di Adelaide.

Veronica (Valentina Bartolo) ha paura che Ezio (Massimo Poggio) dimentichi la ricorrenza del loro primo incontro e Gemma (Gaia Bavaro) tenta di confortarla. Irene (Francesca Del Fa) decide di dare delle lezioni di twist a Salvatore (Emanuel Caserio) per partecipare ad una gara che gli darebbe la possibilità di vincere una crociera come sorpresa da fare ad Anna (Giulia Vecchio); durante le prove di ballo, però, Irene si fa male. Matilde chiede ad Adelaide di poter avere carta bianca sulla direzione del Paradiso.