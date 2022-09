Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 26 al 30 settembre 2022

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Adelaide cambia le carte in tavola

Don Saverio chiede a Vittorio una seconda possibilità per Clara e Gemma si offre di darle una mano. Marco consiglia a Matilde di liberarsi di un marito arrogante ed egoista come suo fratello, ma lei spera ancora che Tancredi possa cambiare. Salvatore è preoccupato per Marcello e confida ad Armando quanto ha scoperto al Circolo: l’ingegner Basile, uomo di finanza di cui Barbieri tanto parla, non esiste. Una vecchia conoscenza di Irene torna al grande magazzino: è Alfredo Perico, che non l’ha mai dimenticata. Nel frattempo Vittorio viene a sapere dell’intenzione di Adelaide di vendere le sue quote del Paradiso ed è deciso a comprarle.

Al Paradiso arriva la nuova collezione: Ezio, Armando e Vittorio ne sono orgogliosi. Gemma continua a sperare in una riconciliazione con Stefania e finalmente qualcosa si sblocca. Alfredo corteggia Irene, ma proprio quando lei sta per muovere un primo passo verso il ragazzo, scopre le sue menzogne. Marcello confessa a Salvo e ad Armando la vera identità del misterioso ingegner Basile e fa il nome della sua mentore. Vittorio chiede un aiuto a Umberto per poter rilevare le quote del Paradiso di Adelaide che, grazie anche alla mediazione di Matilde in favore di Conti, si dice disposta a cedergliele.

Dopo l’incontro con la Contessa della sera prima, Vittorio affronta una giornata che si prospetta molto impegnativa con grande entusiasmo. Matilde si illude che Tancredi le restituirà i soldi dell’assicurazione dopo l’incendio al suo mobilificio, ma scopre che il marito ha altri piani. Gemma e Marco hanno il primo confronto civile dopo la loro separazione. Armando propone ad Alfredo il posto di magazziniere. Vittorio assapora il momento in cui tornerà ad essere l’unico proprietario del Paradiso, ma Adelaide cambia le carte in tavola all’ultimo momento.