Il paradiso delle signore 7: dov’è finita Gemma? Ecco chi la ritroverà! | Anticipazioni

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Gemma è cambiata? Il gesto nobile della Zanatta

Si scaldano i motori per la settima stagione de Il paradiso delle signore (la quinta in formato daily): questa settimana stiamo rivedendo gli ultimi cinque episodi della sesta annata terminata lo scorso aprile, poi da lunedì 12 settembre vedremo finalmente le nuovissime puntate.

Scopriremo che sono accadute parecchie cose durante l’estate e lo stesso staff del Paradiso subirà diversi cambiamenti, ma in questo post concentriamoci su Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), una delle grandi protagoniste dello scorso ciclo. Cosa le è successo durante il periodo in cui la fiction pomeridiana di Rai 1 non è andata in onda?

Trame Il paradiso delle signore 7: Roberto Landi trova Gemma a Milano

In principio sapremo che – dopo i ben noti fatti primaverili – Gemma è stata mandata in convento per punizione, con mamma Veronica (Valentina Bartolo) intenzionata a farla rimanere “in esilio” ancora per un po’. Non sarà proprio dello stesso parere Ezio Colombo (Massimo Poggio), più possibilista riguardo a un ritorno a casa in tempi brevi della ragazza.

Chi la spunterà tra i due? In realtà le cose evolveranno a prescindere: Gemma farà una telefonata a Veronica con la richiesta di poter rientrare quanto prima, ma la madre riterrà che sia il caso di aspettare visto che – secondo lei – i tempi non sono maturi. Il problema è che Gemma è già a Milano, anche se nessuno lo sa!

Chi la troverà? Sarà Roberto Landi (Filippo Scarafia) a incrociarla casualmente e a “riconsegnarla” a Ezio, che a sua volta la porterà con lui a casa (suscitando peraltro un certo disappunto in Veronica).

Così facendo, il personaggio di Gemma tornerà in pista già nella prima settimana di programmazione e subito scopriremo un particolare inatteso: la giovane Zanatta, durante l’estate e con la complicità di Don Saverio (Andrea Lolli), ha compiuto nel silenzio un gesto davvero nobile nei confronti di un bambino. Gemma è dunque cambiata in meglio? Lo scopriremo presto…