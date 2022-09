Il paradiso delle signore 7: Vittorio e Matilde su fronti opposti? Colpa di Adelaide! | Anticipazioni

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Matilde contro Vittorio (più o meno) ma…

La signora Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti) sembra non aver stregato soltanto gli spettatori de Il Paradiso delle Signore ma anche il suo direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Quello che ancora nessuno dei due immagina, però, è che presto si ritroveranno a lavorare fianco a fianco su fronti opposti!

Tutto inizierà quando Adelaide (Vanessa Gravina) volendo liberarsi delle quote del Paradiso, sembrerà propensa a venderle a Conti anche grazie alla mediazione di Matilde, che penserà di tornare ad occuparsi del mobilificio di famiglia grazie al marito Tancredi (che però avrà altri piani): sarà allora che la Contessa cambierà le carte in tavola e all’ultimo minuto tratterrà le sue quote e nominerà Matilde sua vice. Vittorio si ritroverà dunque la donna da cui è attratto come controparte al paradiso e ne resterà deluso.

Trame Il paradiso delle signore 7: Umberto e Flora temono Matilde

Amareggiato per non essere riuscito a riprendersi il paradiso, Vittorio si sentirà tradito da Adelaide e da Matilde, con quest’ultima che si presenterà a tutto lo staff del grande magazzino. Ciò che Vittorio ignora è il patto tra le due donne: alla Frigerio interessa fare l’imprenditrice per sentirsi libera e indipendente, mentre ad Adelaide importa che Matilde riesca a distruggere Flora (Lucrezia Massari). L’accordo, dunque, verterà proprio su questi due aspetti…

Questo incarico porterà insomma Matilde ad agire contro Vittorio? Quel che è certo è che Umberto (Roberto Farnesi) e la sua giovane compagna inizieranno a temere la presenza al Paradiso di Matilde, determinata a conquistarsi la fiducia di Vittorio senza tradire Adelaide.

News Paradiso 7: Matilde risolve un importante problema

Entrando più nei dettagli, Flora metterà presto in difficoltà la produzione della nuova collezione a causa di una particolare richiesta sul tessuto del capo di punta. Matilde potrebbe risolvere la situazione ma questo la metterà di fronte a un dilemma: se da un lato la Frigerio non vorrà che la collezione venga bloccata perché danneggerebbe Vittorio e il tutto il Paradiso, dall’altra non potrà esporsi in maniera significativa contro il piano di Adelaide (sempre più decisa a rovinare la giovane stilista), per cui un intoppo causato dalla stilista stessa sarebbe un dono del cielo.

Matilde avrà la capacità di risolvere il problema della collezione nonostante il fatto di essere divisa tra la Contessa e Vittorio? La risposta è sì e questo accadrà proprio grazie allo spirito imprenditoriale che la contraddistingue, ma vorrà che il suo intervento rimanga segreto. Sta di fatto che, quando Vittorio scoprirà tutto, ne rimarrà invece molto colpito…

Riusciranno questi due giovani imprenditori a tenere separato il lavoro dalla vita privata e a costruire un rapporto senza ingerenze al di fuori del Paradiso? O la forzata vicinanza li porterà a qualcosa di più di una stima professionale? Non rimane che guardare insieme le prossime puntate per scoprirlo!