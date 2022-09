Il paradiso delle signore 7: Vittorio e Matilde si incontreranno di nuovo! Ecco come e quando, anticipazioni

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Matilde e Vittorio, il circolo unirà le loro sorti?

Per il momento li abbiamo visti flirtare mascherati da indifferenti, bisognosi di raggiungere Milano il più presto possibile e pronti a litigare per l’ultimo posto rimasto all’aeroporto di Londra: Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti, precedentemente protagonista della fiction L’isola di Pietro) sono “la ship che non sapevamo di volere” in questa settima stagione de Il Paradiso delle Signore.

Vittorio è tornato dalle vacanze estive dove ha rivisto la moglie Marta (Gloria Radulescu), la cognata Beatrice (Caterina Bertone) e i nipoti, mentre lei, Matilde, ci è apparsa come una sorta di citazione di Jackie Kennedy, dal tailleur rosa confetto al taglio di capelli e fino ad arrivare alla sigaretta in bocca.

News Il paradiso delle signore 7: Matilde riceve un biglietto di Tancredi

Matilde è la cognata di Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia) ed è strettamente legata sia a lui che ad Adelaide (Vanessa Gravina); lo stupore sarà doppio quando scoprirà che il misterioso uomo con cui sorseggiava del tè inglese qualche giorno prima è il marito di quella nipote così tanto cara alla Contessa di Sant’Erasmo.

Ad unire le sorti dei due personaggi c’è il circolo a fare da scenario: la prima volta si sfioreranno senza riuscire ad incontrarsi, complice la confusione della festa di fidanzamento di Marco (cognato di Matilde) con Stefania Colombo (Grace Ambrose), mentre la seconda avranno quanto meno modo di presentarsi.

Trame Il paradiso delle signore 7: Vittorio incontra Matilde in lacrime…

Le anticipazioni indicano in realtà una potenziale “terza volta”, che però non andrà in porto: Matilde, ormai consapevole dell’identità di Vittorio, diserterà l’appuntamento con lui e intanto avrà un dubbio da sciogliere. Alla new entry arriverà infatti un biglietto da parte del marito Tancredi e a quel punto vedremo la Frigerio indecisa se presenziare o meno alla proclamazione del consorte come presidente del circolo della stampa.

Comunque sia, ci vorrà la fine della presentazione del libro di Stefania perché Vittorio si accorga di una Matilde in lacrime… e chissà che questa non sia la base per quella famosa “ship che non sapevamo di volere”! Come proseguirà dunque questa trama nuova di zecca e che già si annuncia centrale nelle dinamiche del Paradiso 7? Mettiamoci comodi, abbiamo molti mesi per scoprirlo…