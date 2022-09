Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Adelaide, il riscatto dopo la confessione a Marco

Spoiler Il paradiso delle signore 7: cosa farà Adelaide di Sant’Erasmo per rimediare?

Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) in lacrime l’avevamo incontrata raramente, ma proprio nelle ultime puntate de Il paradiso delle signore 7 l’abbiamo vista implorare il perdono del nipote Marco (Moise Curia) per aver ostacolato la presenza di Gloria Moreau (Lara Komar), madre di Stefania Colombo (Grace Ambrose), alla loro festa di fidanzamento. È stato grazie a Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) – moglie di Tancredi di Sant’Erasmo – che la Contessa ha confessato l’errore a Marco sperando nella sua clemenza. Il nipote è ora indeciso se dire o no la verità alla fidanzata…

Come può la presidentessa del circolo più esclusivo di Milano accettare una detenuta ad un evento familiare così importante? “La forma è tanto ma non è tutto”, sembra essere la lezione da imparare per la Contessa, che a fine serata si è ritrovata con un pugno di mosche in mano!

Sembra infatti che ad Adelaide sia rimasto ben poco su cui contare da quando Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), suo cognato ed ex amante, è andato via di casa perché innamorato di Flora Gentile (Lucrezia Massari), la figlia del defunto marito della Contessa. Umberto, peraltro, si è presentato al circolo per la festa accompagnato proprio da Flora e ha utilizzato un pesante espediente per neutralizzare Adelaide e far riavere alla Gentile il suo posto in atelier.

Un affronto, quello di Guarnieri, che ha gettato la nostra Adelaide nello sconforto, portandola a commettere un errore dopo l’altro prima al Paradiso delle Signore dove è azionista al 50% e poi in famiglia. È arrivato dunque il momento di riscattarsi?

Trame Il paradiso delle signore: Adelaide intercede per aiutare Stefania

Già sappiamo che ad aiutare Stefania è Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), che insieme al suo collaboratore Roberto Landi (Filippo Scarafia) e a Marco intende organizzare la presentazione del libro della venere al grande magazzino con la presenza della stampa. Ma la giovane Colombo vorrebbe la famosa giornalista Brunella Gasperini come relatrice e pare che la donna non potrà presenziare: chi potrebbe dunque intercedere per l’intervento della celebre penna all’evento se non la Contessa con le sue numerose amicizie nell’alta società?

La strada per recuperare gli affetti familiari è semplice, starà ad Adelaide percorrerla. E, stando alle anticipazioni, pare proprio che la percorrerà: