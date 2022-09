Il Paradiso delle Signore 7, Elisa Cheli a Tv Soap: “Paola avrà un suo ambiente nuovo!”

Il paradiso delle signore 7: Tv Soap intervista Elisa Cheli (Paola Galletti)

Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, come avrete certamente notato, c’è spazio anche per il ritorno della venere Paola Galletti in Cecchi, interpretata ancora una volta da Elisa Cheli.

Un personaggio, in passato un po’ in penombra, che in questa nuova annata avrà uno spazio tutto suo, visto che Paola sarà diventata anche mamma. È un aspetto di cui abbiamo parlato di recente con Elisa, ecco che cosa ci ha raccontato.

Ciao Elisa, parliamo del ritorno di Paola, che per certi versi è un po’ inaspettato, no?

Molto. Lo è stato anche per me. Non me l’aspettavo, veramente. Era come se avessi messo un punto al Paradiso e a tutto quanto. È stata quindi una sorpresa e un piacere ritornare.

Sei stata dunque ricontattata per tornare a prestare il tuo volto alla signora Cecchi?

Esatto. Si voleva raccontare la storia di una donna giovane degli anni ’60 che lavora, pur essendo mamma. Se ci pensi, nella fiction le altre donne con figli e famiglia sono più grandi anagraficamente. Con Paola si voleva portare proprio in scena la ragazzetta con figli e lavoro. L’intenzione del racconto, per lo meno, è questa.

Nella scorsa stagione, il tuo personaggio ha dovuto infatti lasciare il lavoro perché ha scoperto di essere in dolce attesa….

Proprio così. E nel frattempo Paola è diventata mamma di un maschietto. Niente Gloria Junior, che poteva essere visto che la Moreau, toccandole la pancia, ha capito subito che fosse incinta quando l’ha soccorsa da un malore. Nonostante ciò, Paola ha dato alla luce un bambino che si chiama Matteo. Chissà se lo vedrete anche voi…

Una novità, perché di Veneri mamme ne abbiamo viste pochissime…

Proprio così. L’obiettivo, come dicevo, è proprio quello di raccontare questo. Paola lavora al Paradiso, che richiede tanto tempo, ma ha anche un figlio. Infatti, in tante scene dovrà andare via di corsa per recarsi da Matteo. Ma quest’anno avrà più da fare anche nel negozio, perché è divisa su più punti.

Come sarà Paola in questa nuova annata?

Molto materna. Il suo senso di maternità verrà fuori tanto, in particolare con uno dei personaggi del Paradiso a cui Paola si accosterà molto. Sarà quasi una mamma, che darà consigli.

E il rapporto col marito Franco è migliorato?

Mah, diciamo che da come lo racconta non sembra. Anche se Paola è sempre molto innamorata di Franco. Per ora abbiamo girato solo un po’ di puntate e quindi c’è ancora molto da vedere. Sicuramente, come già ti accennavo, posso dirti che si vedrà molto questo aspetto materno di Paola in un contesto nuovo rispetto al negozio. Del marito non si sa ancora tanto. È ormai un’incognita che ci perseguita da anni.

Nei nuovi episodi, Paola dovrà fare a meno di Dora, che era una sua spalla. Vedremo delle cose inedite di lei?

No, non si scopriranno dei lati inediti di Paola, ma si capirà molto meglio il suo carattere. Il suo lato dolce verrà proprio fuori completamente. Negli anni, è sempre stata in penombra tra le altre. Quest’anno ha un suo ambiente nuovo, in cui farà da spalla in maniera materna a un altro personaggio, che già conosciamo. Però non vi dico altro, sennò capite subito di chi sto parlando.

Il pubblico ha accolto bene il tuo ritorno, no?

Credo di sì. E non me lo aspettavo. Sono molto contenta. Neanche quando sono andata via, in realtà, mi aspettavo che diverse persone mi scrivessero per salutarmi. È stata una cosa totalmente inaspettata che mi ha dato tanta gioia. E sono felice che Paola piaccia.

Se pensi ad un ipotetico futuro per Paola, cosa le auguri?

Di fare qualcosa per migliorare il suo matrimonio con Franco.

Su Paola d’altronde si può scrivere tanto, perché sappiamo poco su di lei..

Direi di sì. Speriamo quindi che lo facciano quest’anno!

Sciogliamo un dubbio. Alcuni fan hanno notato una tua somiglianza con Clara Danese, l’attrice che interpreta la nuova venere Elvira. C’è qualche legame di parentela con Paola?

L’hanno detto tutti. Giuro che Paola e Elvira non sono parenti. Ma sia a me e sia a Clara Danese questa cosa ha fatto molto ridere. Perché siamo veramente molto simili, anche se a lei per esigenze di scena l’hanno imbottita mentre io sono secca secca. Sembriamo Stanlio e Ollio. Ci vorremmo creare qualcosa di comico, in realtà, su questo. Ci potrebbe essere una nuova hype per il Paradiso.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione