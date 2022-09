Il paradiso delle signore 7: FLAVIO PARENTI nel cast. Sarà Tancredi di Sant’Erasmo?

Cast Il paradiso delle signore 7: arrivano novità con l’ingresso di Flavio Parenti

È sin dalla scorsa stagione de Il paradiso delle signore che il personaggio di Tancredi di Sant’Erasmo viene spesso evocato, anche se finora non è mai apparso. Il nome del fratello di Marco (Moisé Curia), peraltro, si è fatto ancor più di peso in questa annata iniziata da poco, visto che ha fatto il suo ingresso sua moglie Matilde (Chiara Baschetti).

Insomma, di Tancredi si è fatto e si fa un gran parlare, ma lo vedremo mai? Al di là di alcuni recenti errori apparsi in merito sulla stampa cartacea (con l’indicazione di un attore che in realtà non è quello a cui è stato affidato il ruolo), qualcosa bolle davvero in pentola e ci si arriva attraverso due “indizi” piuttosto importanti.

Il paradiso delle signore 7: come sarà Tancredi di Sant’Erasmo?

Come prima cosa, sul sito dell’agenzia C.D.A. Studio Di Nardo è stato aggiunto Il paradiso delle signore nel curriculum dell’attore Flavio Parenti, che peraltro appare inserito anche in una foto aggiornata del cast. Il fatto che Flavio sia stato anche inserito nel gruppo di famiglia dei Sant’Erasmo fa lecitamente supporre che sarà proprio lui a dare vita al ruolo di Tancredi (nonostante al momento non ci sia un’ufficialità in tal senso).

Attendiamo dunque l’arrivo di Parenti al Paradiso prossimamente. Al momento non c’è una data precisa per il suo ingresso, ma esiste già una scheda-personaggio attraverso la quale possiamo già conoscere quali saranno le caratteristiche salienti di Tancredi: