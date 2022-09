Il Paradiso delle Signore 7, Gaia Bavaro a Tv Soap: “Gemma è sempre Gemma, ma può anche crescere”

A causa delle minacce rivolte a Gloria Moreau (Lara Komar), che si è costituita per il bene della figlia Stefania Colombo (Grace Ambrose), il destino non ha sorriso a Gemma Zanatta, visto che la madre Veronica (Valentina Bartolo) l’ha spedita in convento al fine di punirla per il suo comportamento.

Un aspetto che, nelle puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, probabilmente spingerà Gemma a cambiare, proprio come ci ha raccontato Gaia Bavaro, che le presta il volto dallo scorso anno. Ecco cosa ci ha detto, pur precisando che in fondo, nonostante il cambiamento, “Gemma è sempre Gemma“.

Il paradiso delle signore: Tv Soap intervista Gaia Bavaro (Gemma Zanatta)

Ciao Gaia, bentornata su Tv Soap. Partirei subito dal triangolo che ha visto coinvolta Gemma tra Stefania e Marco. Come hai affrontato questa svolta del tuo personaggio?

Per quello che avete visto, a un certo punto Gemma ha perso un po’ le staffe. Questo amore che prova per Marco fin dal primo giorno, e lo sottolineo perché lei è innamorata davvero di lui, le ha fatto perdere un po’ la testa. E per questo ha fatto di tutto per portarlo a sé, anche sfociando in atteggiamenti un po’ discutibili, come le minacce a Stefania e Gloria.

Tuttavia, se ci pensi, in realtà Gemma non ha fatto poi nulla di quello che ha minacciato. Ad esempio, non ha denunciato Gloria, ma è stata quest’ultima a costituirsi. Poteva mordere, ma in quel frangente non l’ha fatto fino in fondo. Quel che è certo è che Gemma si muove costantemente alla ricerca di amore.

La stagione si è conclusa con la proposta di fidanzamento di Marco a Stefania. Mi immagino che Gemma sia incattivita nei nuovi episodi per come sono andate le cose, no?

Nì. Gemma è sempre Gemma, ma può anche crescere. Non posso dire molto, se non che con i nuovi episodi trovate un personaggio che è cresciuto. Non dico in quale direzione, ma sarà sicuramente una direzione chiara.

E il rapporto con mamma Veronica come andrà?

Con Veronica avrà sempre un rapporto molto forte. Resterà quello, anche se si intensificherà. Gemma è molto protettiva come ragazza nei confronti della madre. Ha un senso di protezione molto forte che verrà ancora più fuori nella stagione che sta per andare in onda.

Ezio, invece? Visto che lo considera come un padre, continuerà ad essere possessiva verso di lui?

Vero. Anche se con fatica, Gemma è riuscita a considerare Ezio come un padre. Diciamo che vivrà il legame con lui in una maniera più matura. Sicuramente, è attaccata alla famiglia, alla madre in primis e poi a Ezio, ma riuscirà a gestire meglio la situazione.

Qual è la cosa peggiore che Gemma ha fatto, dal tuo punto di vista, fino a questo momento?

Forse tirare uno schiaffo a Stefania. Quello è l’unico istante in cui è stata aggressiva al 100%, mentre paradossalmente nella minaccia finale contro Gloria non ha portato a termine il folle proposito. Al contrario, lo schiaffo è stato una cosa brutale.

Gemma è sicuramente un personaggio controverso e difficile da interpretare, ma è molto apprezzata dal pubblico. Te lo aspettavi?

No, perché sulla carta è personaggio abbastanza negativo. Tuttavia, spero che il pubblico sia riuscito a vedere anche una fragilità in questo suo modo di essere. Gemma sa cos’è il dolore perché l’ha provato e, proprio per questo, è alla costante ricerca di amore, proprio come ti dicevo poco fa. E, di conseguenza, cerca anche le attenzioni degli altri.

Sei soddisfatta, fino ad ora, del percorso di Gemma?

Io mi diverto tantissimo. È veramente bello perché è un personaggio con tantissime sfaccettature e sfumature. Interpretare Gemma è una sfida, ogni volta. In ogni scena devi mettere diversi sottotesti. Non è semplice, ma è stimolante.

Se ti immagini un futuro, cosa le auguri?

Di essere in pace con se stessa, in primis, e di volersi bene!

