Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la scelta di ALEXANDRA

Restare fedele all’uomo che ha sposato e con cui ha costruito una famiglia oppure cedere ai sentimenti travolgenti per un ex che già una volta le ha spezzato il cuore? Sarà questa la difficile decisione che attende Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore. E l’esito sarà tutt’altro che scontato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Christoph, Alexandra e Markus

Da tempo ormai vi parliamo di Alexandra Schwarzbach, personaggio destinato a calamitare su di sé l’attenzione nella prossima stagione di Tempesta d’amore. Ex fidanzata di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) – da cui fu lasciata per sposare una donna molto più ricca di lei – Alexandra si rifece una vita al fianco di Markus (Timo Ben Schöfer), un caro amico di Christoph. Il rancore nei confronti del suo ex non si è però mai del tutto spento…

Proprio su questo rancore conterà Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), quando – poco prima di venire rinchiusa in prigione per il resto della vita – cederà le sue azioni del Fürstenhof proprio alla Schwarzbach nella speranza che quest’ultima porti a termine la sua vendetta. Peccato solo che – quando Alexandra e Christoph si incontreranno di nuovo dopo oltre trent’anni, capiranno di non aver mai smesso di amarsi!

La situazione si complicherà ulteriormente quando al Fürstenhof si presenterà a sorpresa Markus, che non ci metterà molto a capire quanto sta accadendo alle sue spalle. E la sua reazione sarà davvero sorprendente: dopo aver intimato alla moglie di stare alla larga da Saalfeld, le chiederà invece di attirare quest’ultimo in una trappola usando il suo ascendente su di lui!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph mette Alexandra di fronte ad una scelta

Sarà così che Alexandra inviterà Christoph a fare una passeggiata in montagna, durante la quale cercherà di legarlo a sé rivelandogli il vero progetto che ha per il Fürstenhof: venderne una parte non per ristrutturarla ma per poter utilizzare il ricavato per pareggiare i bilanci della loro azienda di famiglia.

Ebbene, a sorpresa non solo Saalfeld non le dichiarerà guerra, ma si dirà addirittura pronto ad aiutarla! Una reazione che sorprenderà la Schwarzbach, finendo per farla innamorare sempre di più. Convinto di aver ormai riconquistato la sua amata, Christoph le proporrà dunque di incontrarsi in una baita romantica. Lo attende però una brutta sorpresa…

Quando si presenterà all’appuntamento, infatti, non si troverà davanti la donna dei suoi sogni, bensì Markus! Trionfante, quest’ultimo umilierà il “rivale”, sostenendo che lui e la moglie sono unitissimi e non hanno segreti l’uno per l’altra. Saalfeld, però, intuirà che le cose non stanno realmente così…

Christoph affronterà dunque Alexandra, chiedendole una volta per tutte di essere sincera con lui e con se stessa riguardo a chi ama davvero. E così la Schwarzbach si troverà di fronte ad una scelta: la sua lealtà nei confronti del marito oppure la travolgente passione verso il suo ex?

(Puntate 3906-10, in onda in Germania dal 4 al 12 ottobre 2022)