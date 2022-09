Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la confessione di HANNES

Per amore di Maja von Thalheim (Christina Arends) ha finito per andare contro i propri principi morali. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) capirà finalmente le conseguenze delle proprie azioni e proverà a rimediare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes inganna Florian

La storia d’amore di Hannes e Maja iniziò anni fa, quando i due erano solo dei ragazzini. All’epoca il giovane Fröhlich fu costretto ad abbandonare la sua amata a causa delle pressioni della famiglia di lei, ma non dimenticò mai la sua fidanzatina di allora.

E così, alcuni mesi fa, l’uomo si è presentato al Fürstenhof con l’intento di riconquistare la sua ex. Peccato solo che lei nel frattempo abbia trovato il grande amore in Florian Vogt (Arne Löber). Nonostante inizialmente Hannes e Maja siano tornati insieme, la loro storia non è dunque durata a lungo e la von Thalheim ha deciso di fare nuovamente coppia con il guardacaccia. Un’eventualità che Fröhlich non può tollerare!

Roso dalla gelosia, Hannes ha prima chiesto a Florian due settimane di tempo per provare a riconquistare Maja e poi, dopo essere stato respinto da quest’ultima, farà credere al rivale di aver passato una notte di passione con la ragazza! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes confessa la verità a Maja

Il risultato? Sconvolto dalla notizia che la sua amata si è lasciata sedurre da Hannes, Florian prenderà una decisione drastica: lasciarsi tutto alle spalle e partire immediatamente per gli Stati Uniti, dove lo attende un lavoro da sogno.

Inutile dire che quando Maja verrà devastata dalla notizia che il guardacaccia è partito senza nemmeno salutarla e cercherà conforto in Shirin (Merve Çakır). Ebbene, il caso vorrà che Hannes ascolti casualmente la conversazione tra le due amiche, scoprendo che la von Thalheim soffre terribilmente per la separazione da Florian.

Il risultato? Dopo aver a lungo lottato contro il rivale, Hannes verrà sopraffatto dal rimorso per aver rovinato la vita dei due innamorati e confesserà dunque a Maja di aver intenzionalmente mentito a Florian per ferirlo e allontanarlo da lei. Una rivelazione che cambierà tutto: determinata a non perdere il suo amato, la von Thalheim si metterà immediatamente in viaggio nella speranza di riuscire a fermare il guardacaccia prima che sia troppo tardi. Ci riuscirà?