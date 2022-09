Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la rivelazione di ROBERT

La fine di un amore è sempre dolorosa, ma se arriva ad un passo dalle nozze il colpo è ancora più duro. È quello che accadrà a Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) nella prossima stagione di Tempesta d’amore. E ora è stato finalmente chiarito ciò che porterà i due a lasciarsi poco prima di fare il grande passo…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert e Cornelia si lasciano

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia ha da poco preso il via una storyline drammatica destinata a stravolgere le vite di tutti i personaggi coinvolti: il triangolo tra Ariane (Viola Wedekind), Robert e Cornelia.

Se alla fine la dark lady verrà arrestata proprio a causa dei suoi intrighi contro i due innamorati, questi ultimi resteranno infatti segnati così profondamente dall’accaduto da decidere di rifarsi una vita lontani dal Fürstenhof.

E così, dopo aver chiesto alla sua amata di sposarlo, Robert si preparerà a iniziare un nuovo capitolo della sua esistenza insieme a lei in Italia. Qualcosa, però, andrà storto: Cornelia deciderà di trasferirsi alle Maldive e sciogliere il fidanzamento con Saalfeld! Cosa sarà successo?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert si confida con Michael

Fino ad ora la spiegazione ufficiale era che i rapporti tra la Holle e il fidanzato si deterioreranno a causa della decisione dell’uomo di tornare temporaneamente al Fürstenhof per accudire il padre malato. Una decisione da lei mai condivisa. La situazione sarebbe poi precipitata quando Cornelia avrebbe messo il compagno di fronte ad un ultimatum: seguirla in Asia oppure lasciarsi.

Ebbene, come intuibile, in realtà la situazione è molto più complessa e sarà lo stesso Robert a raccontarla a Michael (Erich Altenkopf) alcuni giorni dopo la fine ufficiale della sua relazione con Cornelia.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: la fine della storia di Robert e Cornelia

Nel corso della puntata 3899 (andata in onda in Germania mercoledì 28 settembre), l’albergatore spiegherà all’amico come la sua amata fosse rimasta a tal punto traumatizzata dall’incubo vissuto a causa di Ariane da decidere di non rimettere mai più piede al Fürstenhof. Lui, dal canto suo, inizialmente aveva accettato di andare a vivere con lei in Italia, ma poi aveva capito di non voler lasciare l’hotel di famiglia.

Dopo essere tornato a Bichlheim per accudire Werner (Dirk Galuba), Robert aveva dunque iniziato a trovare una scusa dietro l’altra per rimandare la partenza, finendo così per minare la fiducia di Cornelia nei suoi confronti. Il risultato? La donna non solo ha smesso di credergli, ma anche di amarlo!

E così, dopo aver preso la decisione di trasferirsi nelle Maldive, è stata la stessa Holle a chiedere a Robert di non seguirla, chiudendo così la loro relazione ad un passo dalle nozze. Riuscirà Saalfeld a ritrovare la fiducia nell’amore dopo questo ennesimo durissimo colpo?