Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il ritorno di VALENTINA

Grandissime novità sono arrivate recentemente dal fronte tedesco di Tempesta d’amore. Nelle puntate della soap presto in onda in Germania farà infatti ritorno un personaggio storico amatissimo… ma con un nuovo volto! Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina parte insieme a Fabien

Qualche anno fa la fanbase di Tempesta d’amore è stata travolta dall’entusiasmo per l’inaspettato ritorno di un nucleo familiare uscito di scena parecchi anni prima: quello formato da Robert (Lorenzo Patané) ed Eva (Uta Kargel) insieme alla figlia adolescente Valentina (Paulina Hobratschk).

Quest’ultima fu protagonista di una crescita e maturazione notevoli, tanto da diventare un personaggio amatissimo dal pubblico. Entrata in scena come la classica ragazzina viziata, la giovane Saalfeld si trasformò infatti con il tempo in una giovane donna.

E così, dopo aver trovato l’amore al fianco di Fabien (Lukas Schmidt), Valentina si trasferì insieme a quest’ultimo a Lipsia per iniziarvi la sua vita da “adulta”. Non si trattò, però, di un addio definitivo: la ragazza tornò infatti più volte al Fürstenhof e fu di sostegno al padre dopo la fine del suo matrimonio con Eva. Si trattò però sempre di ospitate di breve durata… almeno fino ad ora!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina torna al Fürstenhof

Registriamo infatti la notizia che Valentina tornerà presto in scena… e questa volta sembra destinata a rimanervi per parecchio tempo! Nel corso della puntata 3917 (in onda in Germania presumibilmente il prossimo 20 ottobre), la figlia di Robert ricomparirà improvvisamente al Fürstenhof. Ed il motivo non sarà dei più felici…

Scopriremo Infatti che la storia d’amore tra la ragazza e Fabien è finita nel peggiore dei modi: il giovanotto si è innamorato di una compagna di studi e ha lasciato la fidanzata! Con il cuore a pezzi, Valentina farà dunque ritorno alla sua casa natale, ma terrà inizialmente nascosto a tutti quanto accaduto. Cosa la attenderà in questa sua nuova vita al Fürstenhof?

Tempesta d’amore, casting news: Aylin Ravanyar interpreta Valentina Saalfeld

Storicamente il personaggio di Valentina (per lo meno da quando la ragazza è ricomparsa in scena come adolescente) è stato interpretato dalla giovane e bravissima Paulina Hobratschk, che le ha prestato il volto dal 2018 al 2020. Per questo inaspettato rientro, però, ci sarà un recasting…

A partire dalla puntata numero 3917, il personaggio di Valentina Saalfeld avrà infatti il volto di un’altra interprete: Aylin Ravanyar. Appena venticinquenne, la giovanissima attrice tedesca avrà con Tempesta d’amore il suo primo ruolo in una produzione televisiva di successo internazionale.

Ancora non è stato ufficializzato se la Ravanyar avrà un posto nel cast fisso della soap, ma tutto lascia intendere che la sua non sarà una permanenza di breve durata. Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni in arrivo dalla Germania per scoprire di più!