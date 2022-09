Terra amara, anticipazioni 14 settembre 2022: Demir licenzia e caccia Gaffur e Saniye

Trama puntata n. 52 di Terra amara di mercoledì 14 settembre 2022

Demir – sia pure con qualche sospetto di frode – viene eletto Presidente della Camera dell’Industria; a quel punto, Fekeli invita Yilmaz a non scoraggiarsi e a combattere per la vittoria finale. In ospedale, Sabahattin apprende che Gaffur è stato sorpreso mentre tentava di soffocare Yilmaz con un cuscino e, ritenendo che il mandante sia Demir, lo affronta. Di conseguenza, Demir licenzia Gaffur e Saniye e li manda via dalla tenuta. Ma i due, forti di alcuni risparmi, tentano di godersi questo nuovo “tempo libero” come se si trattasse di una vacanza. Gaffur vizia Saniye e le annuncia la sua intenzione di aprire un’attività tutta sua. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.