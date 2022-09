Quando Terra Amara tornerà in onda, saranno tante le sorprese che attenderanno i telespettatori. Uno dei colpi di scena più grandi delle prossime puntate italiane riguarderà la “matrona” Hünkar Yaman (Vahide Perçin). Per la donna, sarà infatti in serbo un triste destino…

Terra Amara, news: che cosa succederà a Hünkar

Come prima cosa, segnaliamo che Hünkar riuscirà finalmente a vivere appieno il suo amore con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), tant’è che i due penseranno di convolare a nozze. Tuttavia, possiamo già anticiparvi che un infausto epilogo manderà a monte il futuro sereno che la coppia auspicava di vivere: qualcuno assassinerà infatti la Yaman, spezzando per l’ennesima volta il cuore del povero Fekeli.

Ma chi si macchierà del crimine? Per ora possiamo anticiparvi che l’assassino è un personaggio che i telespettatori italiani ancora non conoscono. Ci saranno infatti tante new entry con cui avere a che fare quando la telenovela turca sarà di nuovo in video subito dopo l’epilogo di Una Vita, attualmente previsto per novembre…