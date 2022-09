Spoiler Terra amara: Sabahattin e Şermin, un rapporto sempre più difficile!

Nel corso delle puntate italiane di Terra Amara già andate in onda, i telespettatori hanno avuto modo di assistere al matrimonio traballante tra la capricciosa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) e il mite dottore Sabahattin Arcan (Turgay Aydın). Quest’ultimo ha anche avviato le pratiche di divorzio dalla consorte, ma ha dovuto desistere dal suo intento quando, al fine di evitare uno “scandalo” familiare, il dispotico Demir (Murat Ünalmış) ha sospeso il pagamento della retta universitaria della figlia Betül, studentessa a La Sorbona.

Tuttavia, col trascorrere della narrazione, il rapporto tra i coniugi Arcan si farà sempre più difficile e, ad un certo punto, troverà anche una giusta conclusione…

Terra Amara, spoiler: Sabahattin e Şermin; ecco come andrà a finire

Possiamo infatti anticiparvi che, alla fine, Sabahattin riuscirà fortunatamente a divorziare da Şermin, che ovviamente tenterà diverse volte di far desistere l’uomo dal suo intento. Tra le altre cose, una volta che sarà completamente libero dal punto di vista “burocratico”, il dottor Arcan potrà concentrare tutte le sue attenzioni su Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), una procuratrice che “ruberà” il suo cuore e gli farà tornare nuovamente fiducia nell’amore.

Insomma, per Sabahattin ci sarà un vero e proprio lieto fine, dato che lascerà Cukurova assieme a Jülide. Prima però Şermin farà di tutto per rendere la vita impossibile ai due innamorati. Ma di questo parleremo più approfonditamente in seguito… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.