Terra Amara anticipazioni: Züleyha e Nihal ai ferri corti, ecco perché

Spoiler Terra amara: il litigio tra Züleyha Altun e Nihal Çimen

Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Terra Amara prenderà il via una storyline che vedrà al centro della scena Nihal Çimen (Ebru Aytemur), la mite moglie di Cengaver (Kadim Yaşar), il migliore amico di Demir Yaman (Murat Ünalmış). Nel momento in cui chiederà un favore a Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), la donna verrà completamente fraintesa, tant’è che la loro amicizia sembrerà compromettersi in maniera irreversibile…

Terra Amara, news: Nihal e i problemi economici con Cengaver

Nello specifico, le prime avvisaglie della scomoda faccenda si verificheranno quando Nihal litigherà aspramente con Cengaver per i problemi economici cominciati quando l’uomo ha deciso di mettersi in società con Demir per aprire una nuova azienda, investendo ovviamente tutti i loro risparmi.

Dato che il progetto imprenditoriale sembrerà non prenderà il via, Nihal non farà altro che lamentarsi, mentre il marito la inviterà alla calma sottolineando che il suo “affare” con Demir sta per essere definitivamente avviato con l’autorizzazione del ministro.

Tuttavia la situazione, già abbastanza delicata, si complicherà nell’istante in cui Nihal riceverà la visita del fratello Levent, il quale le farà presente che deve assolutamente saldare un debito di trentamila lire per evitare di finire in prigione, motivo per il quale le chiederà un prestito.

Dato che non potrà contare su Cengaver, che non andrà d’accordo con il cognato per via di altri debiti insoluti in precedenza, Nihal penserà di rivolgersi a Züleyha, ma il confronto che si verrà a creare avrà dei risvolti totalmente inaspettati… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.

Terra Amara, trame: Nihal ha cercato di ricattare Züleyha

Eh sì: appena la Altun le farà presente che non può concederle un prestito perché non ha accesso ai fondi dei Yaman anche se è sposata con Demir, Nihal andrà letteralmente in escandescenze e confesserà a Züleyha di aver scoperto da tempo, ovviamente grazie a Cengaver, che lei e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sono stati amanti, anche se fanno di tutto per nasconderlo.

Nihal accuserà dunque l’interlocutrice di non essere una sua vera amica, domandandole per quale motivo debba tacere sul suo scottante segreto se lei non è disposta ad aiutarla per estinguere i problemi economici di Levent.

Ovviamente, tali parole verranno recepite da Züleyha come un vero e proprio ricatto. Non a caso, la nostra protagonista inviterà Nihal a non cercarla mai più per nessun motivo e, successivamente, andrà in ufficio da Demir, dove lo rimprovererà per aver svelato a Cengaver il vero legame che la univa a Yilmaz.

Terra Amara, spoiler: Nihal e Züleyha ai ferri corti. Hünkar le vede litigare e…

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Nel giro di qualche ora, Nihal si renderà conto di avere esagerato nei riguardi di Züleyha, visto che non aveva alcuna intenzione di minacciarla e né tanto meno di rivelare il suo segreto. Proprio per questo, la Çimen si presenterà nella tenuta Yaman per scusarsi con la diretta interessata, che però non sarà disposta ad arrivare ad un armistizio.

Comunque sia, vi anticipiamo che la discussione verrà captata anche dall’attentissima Hünkar (Vahide Perçin), la quale non potrà fare a meno di porsi delle domande sullo strano atteggiamento delle due amiche…