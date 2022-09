Terra amara: salta la puntata di oggi (12 settembre), ecco perché

Un altro domani e Terra amara: la programmazione di oggi, 12 settembre

Con questo post, vi informiamo su un cambiamento di palinsesto che riguarda la giornata di oggi, 12 settembre. Il pomeriggio di Canale 5 sarà infatti dedicato in gran parte ad uno speciale del TG5 sugli eventi legati alla morte della Regina Elisabetta II d’Inghilterra.

Per via del suddetto speciale, che inizierà alle 15.15 circa, Un altro domani avrà una durata minore del solito mentre, per oggi, il previsto appuntamento con Terra amara salterà. La normale programmazione riprenderà domani, 13 settembre. Eccovi il comunicato stampa di Mediaset:

Lunedì 12 settembre, dalle ore 15.15, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 «Addio Elisabetta, Regina per sempre».

L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico e condotto da Cesara Bonamici, seguirà la cerimonia dedicata a Elisabetta II, il cui feretro si trova al Palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo, residenza ufficiale dei reali in Scozia.

Lo speciale – con, in collegamento da Londra, l’inviato Dario Maltese e Antonio Capranica e, in studio a Roma, altri ospiti – documenta parte dell’ultimo viaggio dell’amata Regina, che in seguito raggiungerà la Cattedrale di Westminster per i solenni funerali di Stato, previsti nella Capitale il prossimo 19 settembre.

Lunedì, alle ore 16.00, Carlo III e la famiglia reale, tra ali di folla, dopo la processione verso la Cattedrale di St Giles assisteranno a una funzione dedicata alla Sovrana, scomparsa nel Castello di Balmoral lo scorso 8 settembre. Sempre a St Giles, in una bara di quercia avvolta dallo stendardo reale, Elisabetta II attenderà l'aereo che la riporterà a Londra, verso la camera ardente che rimarrà aperta per quattro giorni, per l'ultimo saluto dei suoi sudditi.