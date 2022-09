Anticipazioni puntata 74 e 75 (prima parte) di Un altro domani di martedì 13 settembre 2022

Victor, confuso, ha notato questa angoscia da parte di Carmen ma non sa che fare: quando lei rifiuta di accompagnarlo a un’importante serata al Rio Club, il giovane si confida con Patricia, che gli promette di parlare con Carmen (mentre quest’ultima, alla fine, andrà al party). Alla stessa festa ci sono anche Angel e Alicia, con la quale lui finge di essersi fidanzato di nuovo per sviare i sospetti dalla sua storia con Ines, che è sua complice e lo sostiene in questa finzione.

Sergio, pentito del suo atteggiamento, chiede a Julia di dargli un’altra chance ma lei non vuole più saperne. Poi, dopo aver chiuso con Tirso e aver parlato con Diana, che le spiega quanto sia difficile crescere un figlio da sola, Julia decide di mettere in un angolo la rabbia e di parlare con Sergio. Cloe è sempre più decisa a trasferirsi a Madrid per riconquistare Dani, mentre Maria non riesce ancora a dirle la verità.

Julia decide di perdonare Sergio; a quel punto i due decidono di seguire insieme la gravidanza e il futuro figlio; l’unico problema è Diana che, neanche a dirlo, pretende che le cose si facciano a modo suo. Ma dal ginecologo arriva una sorpresa: Julia in realtà non è incinta!